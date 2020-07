Turniej szachowy w Biel. Wojtaszek pierwszym polskim zwycięzcą

Radosław Wojtaszek został pierwszym polskim zwycięzcą turnieju Grandmaster Triathlon, rozgrywanego w szwajcarskim Biel. W środę, ostatnim dniu imprezy, pokonał reprezentanta gospodarzy Noela Studera w siódmej rundzie rywalizacji w szachach klasycznych.

Grający białymi mistrz Europy i świata do lat 18 (2004) oraz mistrz Starego Kontynentu w szachach szybkich (2008), klasyfikowany na 28. miejscu w rankingu FIDE, pojedynek z 23-letnim Szwajcarem rozstrzygnął na swoją korzyść po 59 posunięciach.

W klasyfikacji generalnej 33-letni Polak z dorobkiem 37 pkt wyprzedził reprezentanta Indii Pentalę Harikrishnę - 36,5, Anglika Michaela Adamsa - 35,5 oraz Niemca Vincenta Keymera - 28. Kolejne miejsca zajęli Arkadij Naiditsch (Azerbejdżan) - 22,5, David Anton Guijarro (Hiszpania) - 22, Romain Edouard (Francja) - 17,5 i Studer - 15.

Było to pierwsze zwycięstwo Wojtaszka w najsłynniejszym szwajcarskim turnieju. W poprzednich dwóch startach, w 2014 i 2015 roku, zajmował drugie miejsce, za Francuzem Maxime’em Vachier-Lagrave. W przeszłości w tej tradycyjnej imprezie triumfowali m.in. Wiktor Korcznoj (1980, 2001), Anatolij Karpow (1990, 1992, 1996), Viswanathan Anand (1997), Magnus Carlsen (2007, 2011), Fabiano Caruana (2010).

Turniej z udziałem ośmiu arcymistrzów odbywał się w tradycyjnej formule, zawodnicy rywalizowali bezpośrednio przy szachownicy, z zachowaniem procedur sanitarnych zabezpieczających przed zakażeniem koronawirusem.

Tegoroczny "Arcymistrzowski triathlon" był rozgrywany w trzech rodzajach szachów: szybkich (siedem partii w tempie 15 minut plus 5 sekund za każde posunięcie), błyskawicznych (14 partii - 3 minuty plus 2 sekundy) oraz klasycznych (siedem partii - 90 minut na pierwsze 40 posunięć plus 30 minut na resztę partii z dodawaniem 30 s za każde posunięcie).

Przy czym w szachach szybkich za wygraną partię zawodnik otrzymywał 2 pkt, za remis - 1, za porażkę - 0, w błyskawicznych - odpowiednio - 1, 0,5 i 0, a w klasycznych - 4 pkt, 1,5 i 0.

Pula nagród wynosi 30,5 tys. franków szwajcarskich. Zwycięzca otrzyma 10 tys.

