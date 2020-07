Turniej szachowy w Biel. Wojtaszek liderem po pierwszym dniu

Arcymistrz Radosław Wojtaszek zajmuje pierwsze miejsce po pierwszym dniu arcymistrzowskiego turnieju Grandmaster Triathlon w szwajcarskim Biel. Polak w niedzielę nie poniósł porażki w siedmiu rozegranych partiach szachów szybkich.

Na inaugurację imprezy Wojtaszek, mistrz Europy w tej specjalności z 2008 roku, klasyfikowany na 28. miejscu w rankingu FIDE, wygrał z Francuzem Romainem Edouardem, Hiszpanem Davidem Antonem Guijarro, reprezentującym Azerbejdżan Arkadijem Naiditschem, Niemcem Vincentem Keymerem i Szwajcarem Noelem Studerem. Zremisował z najlepszym arcymistrzem Anglii Michaelem Adamsem i reprezentantem Indii Pentalą Harikrishną (26. FIDE).

W klasyfikacji generalnej turnieju 33-letni arcymistrz z Kwidzyna prowadzi z dorobkiem 12 pkt, przed Harikrishną i Keymerem - po 10 oraz Adamsem - 8.

Turniej rozgrywany jest w klasycznej formule, zawodnicy rywalizują bezpośrednio przy szachownicy, z zachowaniem procedur sanitarnych zabezpieczających przed zakażeniem koronawirusem.

"Arcymistrzowski triathlon" z udziałem ośmiu zawodników rozgrywany jest w trzech rodzajach szachów: szybkich (siedem partii w tempie 15 minut plus 5 sekund za każde posunięcie), klasycznych (siedem partii - 90 minut na pierwsze 40 posunięć plus 30 minut na resztę partii z dodawaniem 30 s za każde posunięcie) i błyskawicznych (14 partii - 3 minuty plus 2 sekundy).

Zwycięzcą zostanie ten z uczestników, który zgromadzi najwięcej punktów na zakończenie imprezy. Przy czym w szachach szybkich za wygraną partię otrzymuje się 2 pkt, za remis - 1, za porażkę - 0, w klasycznych - odpowiednio - 4 pkt, 1,5 i 0, a w błyskawicznych - 1, 0,5 i 0.

Po dniu przerwy w poniedziałek (tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Szachów) na wtorek zaplanowano pierwsze cztery rundy rywalizacji w szachach klasycznych. Turniej potrwa do 29 lipca.

Pula nagród wynosi 30,5 tys. franków szwajcarskich. Zwycięzca otrzyma 10 tys.

