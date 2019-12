Turniej Grand Prix FIDE: w półfinale Vachier-Lagrave z Niepomniaszczim

Poniedziałkowe dogrywki wyłoniły najlepszych czterech szachistów Grand Prix FIDE w Jerozolimie. W półfinale dojdzie do rywalizacji Francuza Maxime'a Vachier-Lagrave z Rosjaninem Janem Niepomniaszczim i będzie to pojedynek o awans do turnieju pretendentów.

Rozstawiony z numerem 1 arcymistrz znad Sekwany pokonał w poniedziałek 2,5:1,5 po dogrywce Rosjanina Dmitrija Andriejkina, który w 1/8 finału wyeliminował w taki sam sposób Radosława Wojtaszka. Niepomniaszczi natomiast okazał się lepszy, również w stosunku 2,5:1,5, od Amerykanina Wesleya So i został jedynym z czterech Rosjan, który wygrał w ćwierćfinale.

Reklama

Drugą parę półfinalistów utworzą bowiem Chińczyk Wei Yi, który pokonał Siergieja Karjakina 3,5:2,5 oraz Czech David Navara, który już w niedzielę uporał się z Dmitrijem Jakowienką 1,5:0,5.

Pojedynek Francuza z Rosjaninem przesądzi, który z tych szachistów jako drugi awansuje z cyklu Grand Prix FIDE do turnieju pretendentów. Przyszłoroczne zawody wyłonią przeciwnika aktualnego czempiona Norwega Magnusa Carlsena w meczu o mistrzostwo świata. Pewny udziału w nich jest już inny Rosjanin Aleksander Griszczuk.

Z kolei szanse stracił w Jerozolimie rozstawiony z numer 2 Szachrijar Mamedjarow z Azerbejdżanu, który w 1/8 finału przegrał z Jakowienką 2,5:3,5 po dogrywce.

Impreza w hotelu Notre Dame Center jest czwartym i ostatnim etapem cyklu GP FIDE.

W klasyfikacji generalnej przed półfinałami prowadzi Griszczuk - 20 pkt. Drugie miejsce zajmuje Vachier-Lagrave - 16, a na kolejnych plasują się Niepomniaszczi - 12, Mamedjarow - 10, najlepszy obecnie polski szachista Jan-Krzysztof Duda - 8, So - 6 oraz Rosjanin Daniił Dubow, Wei Yi, Navara i Wojtaszek - po 5.

Rywalizacja w Izraelu potrwa do 23 grudnia.

Pula nagród w każdym turnieju GP FIDE wynosi 130 tysięcy euro. Dodatkowo 280 tys. będzie rozdzielone między czołową dziesiątkę końcowej punktacji cyklu.