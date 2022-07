Trudny początek Polaka, ale gwiazda jest jeszcze niżej!

Debiutujący w wielkoszlemowym British Open polski golfista Adrian Meronk niezbyt dobrze rozpoczął turniej na polu Old Course w St. Andrews i po pierwszej rundzie zajmuje miejsce poza czołową setką. Nie powiodło się też próbującemu wrócić do formy sprzed wypadku Tigerowi Woodsowi.

Zdjęcie Adrian Meronk / AFP