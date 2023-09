Triathlonistka zaatakowana gazem pieprzowym na treningu. "Bulwersujące"

Do dramatycznych scen doszło w pobliżu Kędzierzyna-Koźle. Natalia Rypel wybrała się na trening rowerowy niedaleko miejscowości, w której mieszka. Kobieta jechała na rowerze z prędkością około 30 km/h, jednak poruszała się nie ścieżką rowerową, a szosą. W pewnym momencie triathlonistkę wyminął samochód osobowy, którego kierowca zaczął na nią trąbić.

To była taka sytuacja, że nie było tam żadnego ruchu ani korka. Nie blokowałam ruchu, mógł mnie spokojnie ominąć

Wobec sytuacji, jaka przytrafiła się jej koleżance po fachu, obojętnie nie przeszła Marta Łagownik. Wielokrotna mistrzyni kraju oraz wicemistrzyni Europy w rozmowie z “Faktem" zaskoczyła, dając do zrozumienia fanom, że tego typu sytuacje przytrafiają się kolarzom dość często.

To oczywiście sytuacja niezwykle bulwersująca, ale mnie ona aż tak bardzo nie dziwi. Dlaczego? To proste - podobne akcje zdarzają się często. Na szczęście ja nigdy nie byłam potraktowana gazem pieprzowym, ale mnie takie zachowanie kierowcy samochodu nie szokuje. Wiem, że moje słowa są smutne, jednak taka jest rzeczywistość.Takie rzeczy przytrafiają się na treningach kolarskich. Ostatnio Tijl De Decker uczestniczył w kolizji z samochodem podczas treningu. Niestety nie przeżył... Tomasz Brembor jadąc na rondzie, także został potrącony przez kierowcę. Niestety żyjemy w takim świecie, gdzie kolarze nie są traktowani zbyt poważnie na drodze

Na pytanie, co powiedziałaby kierowcy, który zaatakował Natalię Rypel, Marta Łagownik odpowiedziała wprost: "Sama nie wiem... Chyba zapytałabym, czy ma córkę, dziewczynę, a może żonę? I czy zrobiłby dokładnie to samo swojemu bliskiemu, który jechał właśnie na rowerze. Serio? Potraktować kogoś gazem pieprzowym? To się w głowie nie mieści. Musimy być dla siebie milsi, przecież wszyscy jesteśmy zwykłymi ludźmi. Oby na drugi raz było więcej zdrowego rozsądku".