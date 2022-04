Trenerka reprezentacji Rosji domagała się dyskwalifikacji Ukraińców

Oprac.: Jakub Kędzior Inne

Gimnastyka to jedna z ostatnich dyscyplin, w której sportowcy z Rosji mogli startować na międzynarodowej arenie. Doprowadziło to do takich skandali jak ten z udziałem Iwana Kuliaka, prowokującego w obrzydliwy sposób ukraińskich rywali. Teraz trenerka reprezentacji Rosji Walentyna Radionenko w rozmowie z "Match.tv" opowiada o kulisach finałowych zawodów Pucharu Świata i obietnicy, jakie gimnastyczne władze złożyły Rosjanom.

Zdjęcie Angelina Mielnikowa / NurPhoto / Getty Images