Trener kadry narodowej parałuczników, Ryszard Pacura, ma powody do zadowolenia. Miesiące pandemii i brak możliwości treningowych nie wpłynęły na spadek formy jego podopiecznych.

- Wszyscy kadrowicze trenowali wcześniej w domowych warunkach, nie mając możliwości rywalizowania ze względu na wprowadzone systemy bezpieczeństwa chroniące przed zarażeniem koronawirusem - powiedział szkoleniowiec.

W maju w Spale trenowali przez 15 dni po wcześniejszym przejściu badań: Milena Olszewska (Start Gorzów Wielkopolski), Ksenia Markitantowa (Czarna Strzała Bytom), Piotr Sawicki oraz Adam Dutka (obaj Start Lublin).

- Sprawdzian w największej pod względem liczby startujących imprezie krajowej - 37. Memoriale Ireny Szydłowskiej z udziałem 193 łuczników - wypadł pomyślnie. Pochodząca z Ukrainy i mieszkająca w Polsce od kilku lat Markitantowa, uczestniczka igrzysk paraolimpijskich w Londynie 2012 i Rio de Janeiro 2016 w barwach Ukrainy, zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w łukach bloczkowych. Identyczna lokata przypadła jej w parze z Dutką, który uplasował się na siódmym miejscu w rywalizacji indywidualnej. W konkursach łuku klasycznego dwukrotna brązowa medalistka igrzysk paraolimpijskich (2012 i 2016) Milena Olszewska była piąta indywidualnie oraz szósta w parze z Piotrem Sawickim - dodał Pacura.

Markitantowa zamierza z mężem ubiegać się o polskie obywatelstwo. Jeśli prezydent RP pozytywnie ustosunkuje się do jej prośby, będzie miała szansę wystąpić w biało-czerwonych barwach w kolejnych igrzyskach paraolimpijskich.

W najbliższych dniach (4-5 lipca) łuczników z niepełnosprawnościami czeka start w mistrzostwach Polski w Żywcu.

