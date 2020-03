Trener drużyny New Orleans Saints Sean Payton jest pierwszą osobą zarażoną koronawirusem w środowisku NFL. O pozytywnym wyniku badania poinformował sam szkoleniowiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joachim Loew o sytuacji futbolu w dobie koronawirusa: Są rzeczy, które w tej chwili są ważniejsze. Wideo © 2020 Associated Press

Test wykonano w poniedziałek, a o pozytywnym wyniku Payton dowiedział się trzy dni później.

Reklama

"Mam to szczęście, że jestem w mniejszości nieodczuwającej efektów ubocznych, które większość ma" - powiedział 56-letni szkoleniowiec.



Payton zaapelował też do rodaków o poważne podejście do zagrożenia.



"Tu już nie chodzi tylko o unikanie spotkań. Chodzi o "wyłączenie się" na tydzień do dwóch" - podkreślił.



Pandemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ok. 220 tys. przypadków zakażenia i ok. 8,9 tys. zgonów.