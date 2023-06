Trener ją skreślił, bo "uwsteczniała się". Właśnie pobiła kolejne rekordy Polski

Ci, co byli dzisiaj na sali lub Ci, co oglądali mój dzisiejszy start, widzieli moja reakcje po ostatnim podejściu w podrzucie i wiedzą, jaka ona była. Bardzo wiele mnie dzisiejszy start kosztował, ale po raz kolejny mimo przeciwności i beznadziejnej sytuacji pokazałam, że moje wyniki to nie przypadek i chyba tworzę nowa definicję uwsteczniania się

~ napisała mistrzyni kraju na swoim profilu na Facebooku.