Tragiczny finał akcji na K2. Ratownicy zdołali jedynie zobaczyć ciała wspinaczy

Doświadczony japoński duet atakował zachodnią ścianę K2 (8611 m), czyli jeden z najtrudniejszych celów Karakorum. Kazuya Hiraide oraz Kenro Nakajima planowali wytyczyć nową drogę w stylu alpejskim. Wspinacze weszli w ścianę 24 lipca po wielu tygodniach oczekiwania na dobre warunki. Niestety, ale trzy dni później do Ishii Sports (głównego sponsora wyprawy) o godz. 7:30 czasu lokalnego dotarła informacja o wypadku Japończyków.

Dramat na K2. Ratownicy musieli odwołać akcję ratunkową

Po około dwóch godzinach wspinaczki trzeciego dnia wejscia Japończycy odpadli od ściany szczytu znajdującego się na pograniczu Pakistanu i Chin. Jeszcze tego samego dnia wystartowały dwa śmigłowce, które miały odnaleźć 45-letniego Hiraide i 40-letniego Nakajimę. To się udało, tyle że zlokalizowano ich nieruchome sylwetki. Niestety, śmigłowiec nie był w stanie do nich dotrzeć, dlatego też podjęto decyzję o organizacji akcji ratunkowej z dołu.

Bardzo trudne warunki pogodowe, a mianowicie silnie wiejący wiatr, nie pozwolił dotrzeć do Japończyków w żaden sposób. Ze względu na potencjalne duże ryzyko dla ratowników oraz fakt, że do 30 lipca nie zaobserwowano żadnego ruchu zlokalizowanych sylwetek wspinaczy, zdecydowano o zakończeniu akcji, na co zgodę miały wyrazić rodziny himalaistów. Na razie nie pojawił się jeszcze komunikat o uznaniu duetu za zmarły, ale szanse na ich przeżycie są niestety bliskie zera.