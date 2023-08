Tragiczne wieści z Ameryki. Gwiazdor zginął kilka dni przed urodzinami

W 2016 roku w piątej rundzie draftu NFL Collins został wybrany przez Seattle Seahawks, po roku natomiast trafił do Baltimore Ravens. To właśnie w barwach tego klubu młody Amerykanin przeżył najlepsze lata swojej kariery. W 2020 roku pochodzący z Florydy gwiazdor wrócił do Seattle. W 2023 roku zasilił natomiast szeregi klubu Memphis Showboats. Niestety, nie było mu dane odnieść większych sukcesów jako zawodnik tej drużyny.