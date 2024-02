Tragiczne informacje z Włoch. Nie żyje Dominik Pastuszka. Polak zmarł po ciężkim wypadku

Do wypadku doszło podczas czwartego wyścigu galopowego nagrody Oleandro, na dystansie 3500 metrów na hipodromie San Rossore. W połowie dystansu koń War Brave uderzył w przeszkodę, powodując upadek dżokeja na ziemię. Do szpitala Polak mieszkający we Włoszech trafił w bardzo ciężkim stanie . Miał obrażenia głowy i klatki piersiowej.