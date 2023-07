Tragiczna śmierć najsilniejszego człowieka na świecie

Don Reinhoudt zginął w wypadku samochodowym. Doszło do niego we Fredonii , małej wiosce na obrzeżach Nowego Jorku . Według policji 78-latek musiał zjechać z drogi i następnie uderzył w drzewo. Reinhoudt został zabrany do szpitala, w którym jednak stwierdzono zgon. Zginął 4 lipca, ale informacja o jego śmierci pojawiła się nieco później.

Don Reinhoudt bił niesamowite rekordy, karierę zakończyła kontuzja

Rozpoczął pracę jako księgowy. W ten sposób pracował do emerytury. Zdarzało mu się też wygłaszać mowy motywacyjne do młodzieży. Było to ciekawe doświadczenie, bo potrafił w ich czasie wbijać gwoździe do deski rękami albo zginać pręty na szyi.