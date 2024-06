Tragiczna śmierć byłego reprezentanta Polski. Nie żyje Krzysztof Pochwała

Stało się to w trakcie rekreacji, w czasie wolnym, wśród znajomych. Nagle zasłabł i mimo 1,5-godzinnej reanimacji nie udało się go uratować. Krzysztof zawsze był uśmiechnięty, życzliwy, chętny do pomocy

~ powiedział Jerzy Cebula, sądecki dziennikarz i fotoreporter, na antenie Radia RDN.