Marcus "MJ" Daniels Junior miał wielką szansę na to, aby zaistnieć w lidze NFL. Pochodzący z Mississippi zawodnik po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął naukę na Uniwersytecie Mississippi, gdzie dołączył do uniwersyteckiej drużyny. W 2023 roku zdecydował się on na zmiany i przeniósł się na Uniwersytet Południowego Mississippi, tam zasilając szeregi "Złotych Orłów". W 12 meczach, w których miał okazję wystąpić, zanotował 29 odbiorów, trzy przechwyty i dwie wymuszone fumble. Niestety, młody sportowiec nie będzie miał już okazji na poprawę swoich i tak imponujących statystyk.

