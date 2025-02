Tragiczna śmierć 12-latka. Po latach rodzina żąda sprawiedliwości, do sądu trafił pozew

Blisko dwa lata temu doszło do ogromnej tragedii, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. Podczas treningu futbolu amerykańskiego zasłabł 12-letni Elijah Brown-Garcie, a z pozoru nie tak poważny incydent zakończył się śmiercią chłopca. Rodzina zmarłego futbolisty nie miała zamiaru dać za wygraną. Jak przekazują teraz amerykańskie media, pod koniec stycznia do sądu trafił pozew, z którym bliscy nastolatka oskarżają klub i ligę o zaniedbania, które doprowadzić miały do dramatu.