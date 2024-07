Tragedia rodziny komentatora sportowego. Potrójny mord, trwa obława

10 lipca Wielką Brytanią wstrząsnęły niebywale przykre wieści. W znajdującym się nieco ponad 20 km od centrum Londynu Bushey w hrabstwie Hertfordshire doszło do morderstwa, którego ofiarą padły trzy kobiety, matka i dwie córki.

Jak się okazało, były to członkinie najbliższej rodziny Johna Hunta, komentatora stacji radiowej BBC 5 Live specjalizującego się w wyścigach konnych. Brytyjskie media wskazują, że to prawdopodobnie właśnie on odkrył ciała swojej żony Carol oraz 28-letniej Hannah i 25-letniej Louise.