Tragedia podczas finału Pucharu Świata. Nagła śmierć konia tuż po przejeździe

Tragiczna śmierć wałacha po finałach Pucharu Świata w Rijadzie

Właściciele wałacha w rozmowie z mediami wyznali, że wałach zaczął rywalizować na wysokim poziomie jesienią ubiegłego roku i do tej pory nie wykazywał żadnych oznak zmęczenia. Weterynarze także nie mieli wcześniej zastrzeżeń co do stanu jego zdrowia. "Jako właściciele i hodowcy chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nie była to niczyja wina. Koń nie cierpiał i nie ma dowodów na to, że śmierć miała związek z wyczerpującym i spektakularnym występem nie wcześniej niż godzinę przed śmiercią" - przekazali później przedstawiciele stajni Branscomb Farms za pośrednictwem mediów społecznościowych.