Top Dressage Talent - tańczące konie

Finał koni 3-letnich należał do amazonki Agaty Chromik jadącej na klaczy Fidona, choć do ostatniego momentu trwała rywalizacja z wałachem Promise Me jadącym pod Tomaszem Jasińskim z klubu KSJ ZAGOZD. W finale koni 4 letnich sędziowie najlepiej ocenili konia STALINGRAD jadącego pod amazonką Marią Mackiewicz , w kategorii 5-latków najlepszy okazał się SIRIUS BLACK pod wspomnianym Jasińskim , a w kategorii 6-latków L-JAGGER jadący pod Anną Rogalską . W najbardziej spektakularnym finale koni 7-8 letnich wygrał Jasiński na koniu LaMour.

Top Dressage Talent to przede wszystkim poszukiwanie koni, które mogą - w przypadku koni 7-8 letnich już teraz lub w przypadku młodszych za niedługo - rozpocząć swoją rywalizację na arenach międzynarodowych. Dzięki takim imprezom jak TDT, jeźdźcy są w stanie sprawdzić, jak wygląda ich dotychczasowa praca w ocenie sędziów, którzy na co dzień sędziują duże zawody międzynarodowe. Top Dressage Talent to także poszukiwanie oraz selekcja koni do dużego sportu.