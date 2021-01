Top 16 w tenisie stołowym. Patryk Jendrzejewski: Atrakcyjna forma rywalizacji

"Cykl krajowych turniejów pod nazwą Top 16 jest atrakcyjną formą rywalizacji najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych" - uważa trener juniorskiej reprezentacji tenisistów stołowych Patryk Jendrzejewski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Partnerka CR7 otwiera własną markę odzieżową. Wideo INTERIA.TV

W czasie pandemii koronawirusa praktycznie w ogóle nie ma imprez międzynarodowych, więc pingpongistom pozostają występy w rozgrywkach ligowych i wewnętrznych zawodach. Polski Związek Tenisa Stołowego organizuje cykl Top 16, w listopadzie grali seniorzy, a w grudniu seniorki - areną była hala Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku. Z kolei ostatniego dnia stycznia powalczą juniorki i juniorzy w Białymstoku.

Reklama

"Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa można zorganizować atrakcyjny turniej na dobrym poziomie sportowym. Niestety, zabraknie m.in. Macieja Kubika i Miłosza Redzimskiego, ale w białostockich zawodach weźmie udział sporo grupa kandydatów do gry w tym roku w kadrze narodowej juniorów" - powiedział PAP Jendrzejewski.

18-letni Kubik jest zawodnikiem czołowego niemieckiego klubu Liebher Ochsenhausen i gra już w seniorskiej reprezentacji Polski, aczkolwiek to jego ostatni sezon w juniorach i ma szansę na kolejne trofea w tej kategorii wiekowej. Z kolei Redzimski (Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki) to zaledwie 14-letni tenisista, który uważany jest za największy talent w polskim ping-pongu od wielu lat. Z powodzeniem na co dzień walczy w seniorskiej superlidze; bilans gier 9-3.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

W Top 16 juniorów w Białymstoku wezmą udział zawodniczki i zawodnicy grający w najwyższych klasach. W ekstraklasie występują m.in. Natalia Bogdanowicz, Zuzanna Pawelec, Michalina Górska, Anna Kubiak, a w superlidze - Szymon Kolasa, Mateusz Zalewski, Jakub Stecyszyn.

"Od lutego raz w miesiącu spotykamy się na kilkudniowych obozach szkoleniowych w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku. To będzie ścisła czołówka polskich juniorów i kadetów. Na razie nic nie wiadomo jeśli chodzi o turnieje zagraniczne" - dodał 30-letni Jendrzejewski, który jest zawodnikiem Lotto Zooleszcz Gwiazdy Bydgoszcz. Z jego klubu w juniorskim Top 16 zagra Konrad Staszczyk.

W finale listopadowego Top 16 seniorów Jakub Dyjas pokonał Pavla Sirucka 4:3, zaś w meczu o trzecie miejsce Marek Badowski wygrał z Redzimskim 4:2. W grudniu w zawodach seniorskich triumfowała Natalia Partyka. W decydującym pojedynku pokonała Annę Węgrzyn 4:2. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Węgrzyn po zwycięstwie nad Katarzyną Grzybowską-Franc 4:3. W ćwierćfinale odpadła aktualna i jednocześnie trzykrotna z rzędu mistrzyni Polski w singlu Natalia Bajor.