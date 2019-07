Kurtyny wodne na ulicach, namioty z parą wodną w pobliżu obiektów rywalizacji olimpijskiej czy rozdawanie kibicom nakryć głowy - to pomysły organizatorów igrzysk 2020 i władz Tokio na uchronienie tysięcy fanów przed upałami. Te nawiedzają Japonię w sierpniu od kilku lat.

Przed rokiem z powodu fali upałów na przełomie lipca i sierpnia zmarło co najmniej 120 osób, z 2700 było hospitalizowanych.

- Sportowcy wiedzą, jak radzić sobie w takich warunkach (wysokich temperatur - red.), by chronić organizm i nie dopuścić do zagrożenia zdrowia i życia. Martwimy się o kibiców i wolontariuszy - powiedział Kacuo Asada zastępca szefa firmy Weathernews, która przygotowuje szczegółowe modele prognoz pogody.

Organizatorzy igrzysk biorą nawet pod uwagę to, by kibice mogli wnosić ze sobą na areny olimpijskie wodę w butelkach, co do tej pory było zabronione.

Meteorolodzy przestrzegają też przed innymi nietypowymi zjawiskami - tajfunami oraz ulewnymi deszczami, które także nawiedziły Japonię w ubiegłym roku. Podczas burzy, która rozszalała się nad Tokio, zarejestrowano 10 tysięcy błyskawic, a w pobliskim Setagaya, jednym z 23 specjalnych okręgów metropolii, na metr kwadratowy spadło 110 milimetrów wody w ciągu godziny.



Olimpijskie zmagania w stolicy Japonii odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Poprzednio letnia olimpiada rozgrywana była w "Kraju Kwitnącej Wiśni" w 1964 roku, a zimowe igrzyska w Sapporo w 1972 oraz Nagano w 1998.



