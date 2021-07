Tokio 2020. Serbski wioślarz z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 w Japonii

- Jeden wioślarz z pięcioosobowego zespołu serbskiego miał pozytywny wynik podczas badania na lotnisku Haneda w sobotni wieczór - powiedział Takashi Ikeda, urzędnik w mieście Nanto, gdzie Serbowie mieli przygotowywać się do olimpijskich startów.

Wioślarz trafił do punktu medycznego na obserwację, a czworo jego rodaków będzie na razie odizolowanych w innej placówce w Tokio.

- Należy się spodziewać, że będą na kwarantannie przez dwa tygodnie, więc serbska drużyna wioślarska raczej nie przyjedzie do Nanto na treningi przed igrzyskami - dodał Ikeda.

Reklama

To trzeci potwierdzony przypadek zakażenia wśród uczestników igrzysk, którzy już przyjechali do kraju. W czerwcu koronawirusa wykryto u członka delegacji z Ugandy, a kilka dni później stwierdzono go również u innej osoby z tego kraju.

Serbowie mieli w niedzielę przejechać ze stolicy kraju do Nanto, gdzie mieli pozostać do 18 lipca. Wcześniej do tego miasta przyjechały ekipy wioślarskie z Grecji, Rosji i RPA.

Polscy wioślarze mają zaplanowane 10-dniowe zgrupowanie w Tome, ok. 400 km na północ od Tokio.

mm/ pp/

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!