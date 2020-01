Tokio 2020. Inauguracyjne wygrane tenisistów stołowych w turnieju kwalifikacyjnym

Polki wygrały z Nigerią 3-0, a Polacy pokonali Litwę także 3-0 w pierwszych meczach drużynowego turnieju kwalifikacyjnego w tenisie stołowym do igrzysk olimpijskich. Zawody rozpoczęły się w środę w portugalskim Gondomar.

Oba polskie zespoły straciły po zaledwie jednym secie. Punkty dla "Biało-Czerwonych" zdobyły Natalia Partyka i Natalia Bajor w grze pojedynczej oraz mistrzyni Europy Li Qian i Bajor w pojedynczej. Z kolei w męskiej ekipie wygrywali: Samuel Kulczycki/Marek Badowski, a także Jakub Dyjas i Badowski.

Zgodnie z systemem olimpijskim, mecze rozpoczynają pojedynki deblowe, a następnie rozgrywane są single (maksymalnie cztery).

W czwartek podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka zmierzą się z Ukrainkami, a stawką będzie awans na igrzyska. Rywalki na inaugurację pokonały Belgię 3:0, a punkty wywalczyły Tetiana Bilenko i Ganna Gaponowa w deblu oraz Margarita Piesocka i Gaponowa w singlu. Bilenko na co dzień występuje w Bebetto AZS UJD Częstochowa, a w polskiej ekstraklasie grały też obie jej rodaczki.

Natomiast zespół prowadzony przez Tomasza Krzeszewskiego spotka się z Nigerią, a jeśli zwycięży, wówczas czeka go decydująca runda i potyczka z Tajwanem lub Tajlandią. Wśród mężczyzn droga do turnieju olimpijskiego w Japonii jest dłuższa.

Z zawodów w Gondomar bilety do Tokio uzyska po dziewięć ekip żeńskich i męskich. Ewentualna porażka z Ukrainą nie przekreśli szans polskich pingpongistek, zaś polscy zawodnicy muszą wygrać z zespołem z Afryki, by pozostać w grze do końca - w razie przegranej z Azjatami w finałowej rundzie pierwszego etapu.

Wyniki środowych meczów:

kobiety:

Polska - Nigeria 3-0

Natalia Partyka, Natalia Bajor - Olufunke Oshonaike, Janet Effiom 3:0 (11:8, 11:1, 11:8)

Li Qian - Offiong Edem 3:1 (9:11, 11:2, 11:4, 11:9)

Natalia Bajor - Janet Effiom 3:0 (11:5, 11:6, 11:4)

mężczyźni:

Polska - Litwa 3-0

Samuel Kulczycki, Marek Badowski - Tomas Mikutis, Alfredas Udra 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:8)



Jakub Dyjas - Medardas Stankevicius 3:0 (11:4, 11:8, 11:8)

Marek Badowski - Alfredas Udra 3:0 (11:7, 11:7, 11:6)