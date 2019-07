Tokio 2020. Drużyna skoczków przez przeszkody nie wystąpi w igrzyskach

Reprezentacja Polski w jeździeckich skokach przez przeszkody nie zdołała wywalczyć w Atenach prawa startu w kolejnym etapie kwalifikacji do igrzysk w 2020 roku, który odbędzie się w Barcelonie. Tym samym "Biało-Czerwonych" zabraknie w Tokio w rywalizacji drużynowej.

W stolicy Grecji "Biało-Czerwoni" zajęli trzecie miejsce, za Norwegią i Portugalią. W finale rozgrywek Pucharu Narodów, który rozegrany zostanie w dniach 3-6 października w Barcelonie, wystartują więc Norwegia i Portugalia. Awans do Tokio zdobędzie najlepsza drużyna zawodów.

- W Atenach, na obiektach olimpijskich z 2004 roku najlepiej zaprezentował się Wojciech Wojcianiec na Chintablue, który miał oba przejazdy bez punktów karnych. W Moskwie do pełni szczęścia zabrakło jednego, a teraz w Atenach czterech punktów - powiedział dyrektor sportowy Polskiego Związku Jeździeckiego Konrad Rychlik.

W drużynie startowali ponadto Jan Bobik (Chacco Amicor), Krzysztof Ludwiczak (Nordwind) i Andrzej Opłatek (Stakkatan).

- Tak więc w Tokio zabraknie polskich zawodników w drużynowej konkurencji skoków. Szansę występu w Tokio w rywalizacji indywidualnej ma plasujący się w rankingu naszej grupy regionalnej rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) na drugim miejscu Krzysztof Ludwiczak, który przegrywa tylko z Łotyszem Kristapsem Neretnieksem. Do Japonii z tej grupy pojedzie dwóch najlepszych. Ranking zostanie uaktualniony do końca tygodnia, a jeźdźcy mogą zdobywać punkty do 31 grudnia - dodał Rychlik.

Olimpijskie paszporty mają natomiast w kieszeni polscy zawodnicy startujący we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Podopieczni trenera Marcina Konarskiego - Mariusz Kleniuk, Joanna Pawlak, Paweł Spisak i Paweł Warszawski - zapewnili sobie start w Japonii wygrywając zawody w Baborówku, gdzie w czołowej piątce znalazło się czterech reprezentantów gospodarzy.

Dzięki ich sukcesowi "Biało-Czerwoni" jeźdźcy po 16 latach pojadą na igrzyska olimpijskie.

Wyniki kwalifikacji w Atenach:

1. Norwegia 0 pkt karnych/czas 243,46

(Victoria Gulliksen, Hege Tidemansen, Johan-Sebastian Gulliksen, Geir Gulliksen)

2. Portugalia 4/238,38

(Rodrigo Giesteira, Antonio Matos Almeida, Luis Sabino Goncalves, Luciana Diniz)

3. Polska 8/237,17

4. Węgry 16/243,46

5. Grecja 25/252,70

6. Hiszpania 28/238,81

7. Bułgaria 28/244,66

8. Rumunia 38/249,98

Geir Gulliksen jest ojcem Vicktorii i Johana-Sebastiana.