To przełomowy rok. Polski sport czekał na to aż 44 lata

- To jest przełomowy rok dla jeździectwa w Polsce, a drużynowa kwalifikacja skoczków jest dla nas wisienką na torcie. Zdobycie biletu na igrzyska olimpijskie to efekt ciężkiej i przemyślanej pracy zawodników, właścicieli koni i całego sztabu szkoleniowego skoków na czele z trenerem kadry Janem Vinckierem. To po raz kolejny potwierdzenie trafności systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego, gdzie w sztabie zebraliśmy wybitnych specjalistów - powiedział Marcin Kamiński, prezes Polskiego Związku Jeździeckiego.