To koniec. Kraj zrezygnował z udziału w mistrzostwach Europy po skandalu

Skandal na mistrzostwach Europy, Azerbejdżan rezygnuje

"Rząd Armenii, jako strona organizująca to wydarzenie, powinien był w odpowiednim czasie zapobiec takim zdarzeniom i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Pomimo tego, że sprawca tego czynu został początkowo zatrzymany, jego późniejsze zwolnienie budzi poważne zaniepokojenie. Strona ormiańska powinna natychmiast postawić przed sądem osobę, która popełniła to przestępstwo wynikające z nienawiści. Wzywamy do stanowczego potępienia tego działania, które jest rażącym naruszeniem zasad postępowania na zawodach sportowych przyjętych przez Międzynarodową Federację Podnoszenia Ciężarów, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz inne właściwe organizacje międzynarodowe, oraz do wymierzenia stosownych kar wobec organizatorów w jak najszybszym terminie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu MSZ Azerbejdżanu.