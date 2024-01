To już koniec. Legendarny trener ogłosił, że opuszcza klub

Bill Belichick, jednak z największych legend trenerskich w NFL, ogłosił, że żegna się z New England Patriots po 24 latach za sterami. 71-latek przejął ten klub w 2000 roku, doprowadzając go do rekordowych sześciu zwycięstw w Super Bowl, a także jeszcze trzy razy wystąpił z nim w finale.