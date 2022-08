Tiger Woods odrzucił wielką fortunę od Saudyjczyków. Mógł "zdradzić" PGA Tour

Oprac.: Paweł Czechowski Inne

Legendarny golfista Tiger Woods odrzucił gigantyczną, wynoszącą ok. 800 milionów dolarów ofertę, którą otrzymał w zamian za dołączenie do finansowanych przez Arabię Saudyjską rozgrywek LIV Golf Invitational Series. Tym samym pozostanie on w cyklu PGA Tour.

Zdjęcie Tiger Woods / AFP