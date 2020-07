Tatra SkyMarathon w pierwszej edycji wyłonił najlepszych biegaczy górskich na długim dystansie. Zawodnicy mieli do pokonania 42 kilometry z przewyższeniem liczącym 3500 metrów. W pierwszych w historii mistrzostwach Polski w biegu górskich na długim dystansie rozgrywanych w Tatrach, złote medale zawiesili na szyi Mirosława Witowska oraz Bartłomiej Przedwojewski.

Tatra SkyMarathon i Tatra Trail, czyli Tatrzański Festiwal Biegowy. To właśnie te zawody przyciągnęły do Kościeliska tych, którzy specjalizują się w pokonywaniu górskich szlaków biegiem. Pierwsza edycja wydarzenia uzyskała jednocześnie miano 11. PZLA Mistrzostw Polski w Biegu Górskim na Długim Dystansie.

W ramach imprezy biegacze rywalizowali na dwóch trasach. Największą uwagę pochłonął start Tatra SkyMarathonu, który liczył sobie 3500 metrów przewyższeń. W stawce znaleźli się czołowi polscy "górale", którzy walczyli o tytuły mistrzyni i mistrza kraju.

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się faworyt zawodów Bartłomiej Przedwojewski. Biegacz należący do międzynarodowego teamu Salomon Elite i jednocześnie zawodnik ze ścisłej światowej czołówki potrzebował na pokonanie trasy jedynie 4 godzin, 16 minut i 10 sekund. To właśnie on jednocześnie znów zawiesił na swojej szyi złoty krążek mistrzostw Polski.

Tuż za nim uplasował się Peter Frano. Młody Słowak przekroczył linię mety w nieco ponad 4 godziny i 39 minut. Najlepszą trójkę uzupełnił Bartosz Misiak (4:51:59), który w kategorii mistrzostw Polski wywalczył wicemistrzowski tytuł. Czwarte miejsce w Tatra SkyMarathonie i brąz krajowego czempionatu zapewnił sobie z kolei Kamil Leśniak (4:55:08).

- To była bardzo wymagająca trasa, bo na 42 kilometrach mieliśmy około 3,5 tysiąca metrów przewyższenia. Co do samopoczucia, pierwsza część biegu przeminęła w dużym komforcie. Myślę, że przez poczucie komfortu było trochę za szybko. Drugi etap trasy był bardzo męczący i wymagał bardzo dużo od zawodnika. To między innymi długi, stromy podbieg. Zawody oceniam na bardzo trudne, które sporo mnie kosztowały - ocenił Bartłomiej Przedwojewski - triumfator Tatra SkyMarathonu.

27-latek jest aktualnie bezkonkurencyjny w stawce polskich biegaczy górskich. Jego dyspozycja pozwalała mu na pewny bieg na pierwszej pozycji od startu do samej mety.