Tak polski duchowny zareagował na wybór papieża. Hit. W tle Barcelona i Lewandowski

- Niech pokój będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego. (...) Chciałbym, żeby weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Niech pokój będzie z wami - mówił nowy papież w kierunku tysięcy wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w Watykanie.

Ojciec Paweł Gużyński zareagował na wybór papieża w swoim stylu. Nagle wypalił o Barcelonie

Kiedy nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, w studiach setek telewizji zasiadali eksperci, w tym duchowni. Stacja "TVN 24" zaprosiła m.in. ojca Pawła Gużyńskiego, który na bieżąco komentował to, co dzieje się w Watykanie. Kiedy Robert Francis Prevost nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, polski dominikanin bardzo emocjonalnie, w swoim stylu reagował na zaistniałe wydarzenia. W pewnym momencie porównał nawet wybór papieża do... ostatniego meczu FC Barcelony z Interem w półfinale Ligi Mistrzów. Nic dziwnego, spotkanie to było szalone. Po 120 minutach mediolańczycy wygrali 4:3 i awansowali do finału.