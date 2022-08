Tak Kostera radzi sobie z problemami na trasie triathlonu. Ta piosenka daje mu siłę

Podczas zawodów Swiss Ultra Triathlon długo prowadził Robert Karaś. Z powodu zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia, musiał zejść z trasy.

O zwycięstwo walczy inny Polak - Adrian Kostera. Pokonał już jedną czwartą biegowego dystansu i znajduje się na trzecim miejscu. Zadanie jednak mocno utrudniają mu opady deszczu.

"Te nieustanne opady deszczu dały się nam mocno we znaki. W efekcie nie wszystko idzie nam tak jakbyśmy chcieli, bo nie udało nam się rozwinąć normalnego potencjału biegowego Adriana. Pada niemal cały czas, a przez to stopy przechodzą bardzo ciężką próbę. Woda sprzyja pojawianiu się odcisków czyli czegoś co dotychczas omijało Adriana podczas jego biegowych przygód" - napisano na koncie Instagramowym Kostery.

Instagram Post

Polak radzi sobie z trudnościami... śpiewając piosenki

Polak próbuje przezwyciężyć te trudności. Nie brakuje mu woli walki i stara się nie myśleć o problemach... śpiewając. Na Instagramie nuci piosenki, jakie chodzą mu po głowie, podczas biegu. Jedna z nich jest ta, mająca przegonić deszcz.

"Go deszczu, go away, padaj sobie w inny dzień" - śpiewa Kostera.

Takie zabiegi pomagają Polakowi mentalnie. Choć obecny lider, Belg Kenneth Vanthuyne, ma za sobą już 130 okrążeń, to Kostera się nie poddaje i nadal myśli o zwycięstwie.