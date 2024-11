Szymon Ziółkowski sięgnął po złoto juniorskich ME. Pobił wszystkie rekordy

Szymon Ziółkowski. To nazwisko jest doskonale znane fanom sportu, ale bardziej z lekkoatletycznego podwórka Wszak to nasz mistrz olimpijski w rzucie młotem. Teraz jednak warto odświeżyć sobie to nazwisko, bo rośnie nam mocny sztangista. Szymon Ziółkowski był czwarty w mistrzostwach świata juniorów w kategorii powyżej 109 kilogramów, ale brak podium powetował sobie w mistrzostwach Europy juniorów w Raszynie. Na swojej ziemi sięgnął po złoto, bijąc wszystkie rekordy Polski.