Szukają następcy gwiazdy NFL

Drużyna Panthers Wrocław – uczestnik elitarnego European League of Football – rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu. Mimo że ten rozpocznie się w czerwcu 2023 r., to sztab szkoleniowy już teraz szuka zawodników, którzy z wrocławską drużyną powalczą o tytuł Mistrzów Europy. 3 grudnia na Stadionie Olimpijskim odbędzie się event organizowany wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej. Jego celem będzie wyłonienie zawodnika, który wesprze zespół na pozycji kickera. Najlepszy kopacz otrzyma 5 000 zł.