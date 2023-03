Szewczenko nie kryje oburzenia decyzją MKOL-u. „Cały świat jest przeciwny”

Zawodnicy z Rosji i Białorusi od ponad roku byli wyrzuceni poza międzynarodową rywalizację. To efekt ataku obu tych krajów na Ukrainę. Świat stanął murem za okupowanym państwem, a sankcje sportowe były jednymi z wielu, które nałożono na agresorów.

Andrij Szewczenko jest oburzony decyzją MKOL-u

Coraz więcej wskazywało na to, że MKOL ostatecznie się złamie. Tak też się stało - we wtorek Thomas Bach przedstawił oficjalne stanowisko w tej sprawie . Wynika z niego, że zawodnicy z Rosji i Białorusi mogą startować w zawodach, jeśli nie będą używać flag, symboli i hymnów narodowych. Ponadto oficjele z tych krajów nie powinni być zapraszani na trybuny. Wydarzenia sportowe w dalszym ciągu nie mogą się także odbywać na terytorium agresorów.

Do tej decyzji odniósł się Andrij Szewczenko. Były znakomity ukraiński piłkarz gościł we wtorek w Warszawie, gdzie pojawił się na premierze filmu "Lewandowski Nieznany". Zdobywca Złotej Piłki rozmawiał z dziennikarzami przede wszystkim o polskim napastniku, ale nie odmówił także komentarza odnośnie do zachowania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.