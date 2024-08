Szef TVP Sport reaguje ws. plotek. Krótko i konkretnie. "To tyle"

We wtorek 6 sierpnia "Przegląd Sportowy" Onet dowiedział się, że TVP Sport zakończy współpracę z Jakubem Polkowskim . Miało to być pokłosie obrony Przemysława Babiarza przez wicedyrektora sportowej redakcji. Polkowski nie podpisał się pod listem redakcji w obronie komentatora, ale dzień po oświadczeniu Jakuba Kwiatkowskiego opublikował na portalu X swój komunikat, w którym podkreślił, że "głos jego koleżanek i kolegów jest także jego głosem". Teraz źródło dotarło do nowych kulis sytuacji.

Kwiatkowski zaprzecza. To nie sprawa Babiarza zadecydowała o zakończeniu współpracy z Polkowskim

- Po pierwsze Jakub Polkowski ma podpisaną umowę do końca miesiąca z Telewizją Polską. [...] A jeżeli chodzi o powód takiej decyzji, to nie jest nim afera związana z Przemysławem Babiarzem, a utrata zaufania i brak lojalności. To tyle, co mam do powiedzenia na ten temat - powiedział Kwiatkowski.