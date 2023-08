Szef POLADA odpowiada Karasiowi. Kolejne złe wieści dla triathlonisty

Kiedy wybuchła afera związana z wykryciem dopingu u Roberta Karasia, szef Polskiej Agencji Antydopingowej zamieścił na swoim Twitterze, w którym określił ją jako "jedną z najpoważniejszych spraw w historii polskiego sportu".

Chcąc wytłumaczyć całą sytuację, Robert Karaś przyjął zaproszenie Tomasza Smokowskiego do "Hejt Parku" na "Kanale Sportowym". Triathlonista na początku wyznał, że przez Rynkowskiego stracił 600 tysięcy złotych w jeden dzień, a następnie słownie zaatakował jego i sponsorów, którzy się od niego odwrócili.

- Gość się wypowiada, że grożą mi 4 lata, że to jakaś najpoważniejsza historia i tak dalej. Jeżeli będę zdyskwalifikowany, będę w IUTA, jednej z federacji. Rozmawiałem z prezesem drugiej federacji ultra, zaprosił mnie na wyścig w lutym i ja tam wiem, że będę się próbował się oczyścić. Wiem, że pobiję rekord. Zrobię to na czysto, jak zawsze robiłem. I to podobno też będzie miało wpływ na tę decyzję IUTA, że mogą mi karę skrócić - mówił Robert Karaś, który w rozmowie z Tomaszem Smokowskim przyznał się do świadomego zażycia substancji nielegalnej dla profesjonalnych sportowców.

Rynkowski odpowiada Karasiowi. Nie ma dla niego dobrych wieści

Robert Karaś zapewnia, że przygotowując się do majowego wyścigu i startując w nim, był przekonany o swojej czystości. Wpadł na dopingu, ponieważ Michał Maciej, który kilka miesięcy wcześniej przypisał mu nielegalny środek, zapewniał, że zniknie on z organizmu sportowca w ciągu 72 godzin. Ten jednak utrzymał się w nim przez ok. 140 dni. Chcąc udowodnić swoją moralną niewinność, triathlonista poddał się badaniu wariografem.

Teraz szef POLADA odpowiedział Robertowi Karasiowi. Michał Rynkowski w rozmowie z "WP SportoweFakty" oznajmił, że w kwestii postępowania w tej sprawie badanie Karasia wariografem niewiele zmienia.

Z perspektywy postępowań antydopingowych to wyniki badania wariografem nie ważą więcej niż dowód w postaci zeznań zawodnika. Tak naprawdę z perspektywy judykatury i przede wszystkim orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, taki dowód nie wnosi zbyt wiele do sprawy - mówi nam Rynkowski. ~ Michał Rynkowski

Michał Rynkowski skomentował również słowa Roberta Karasia odnoszące się do jego osoby. Chodzi o rzekomą utratę przez sportowca 600 tysięcy w jeden dzień z jego powodu. - To jest w ogóle niepoważne, żeby takie absurdalne wnioski formułować. Na razie muszę to jeszcze przemyśleć zupełnie osobiście - skwitował szef POLADA.

