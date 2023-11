Szalony powrót do sportu polskiej olimpijki. Może być inspiracją

Nie wiem, jak to zrobiłam. Na pewno dużo trenowałam od powrotu do sportu. Nie odpuściłam żadnego treningu. Skoro się za to wzięłam, to chcę to robić jak najlepiej. Tego, czego nauczyłam się przez lata, nie zapomniałam. Mówię tutaj o technice, czy taktyce. Musiałam jednak mocno popracować nad przygotowaniem fizycznym. Nieczęsto staje się na podium Pucharów Świata, więc to trzecie miejsce jest dla mnie zaskoczeniem. Dalej trudno mi to uwierzyć, że po takiej przerwie dokonałam tego, chociaż mój trener Radosław Zawrotniak mówił, że on nie jest tym zaskoczony, bo bardzo dobrze trenowałam

~ powiedziała Jarecka w rozmowie z Interia Sport.