Turniej w Spodku wzbudził wielkie emocje. - Zaczynaliśmy w Katowicach od małych turniejów na 50, 100 osób. Z każdym rokiem zainteresowanych było coraz więcej więc wpadliśmy na pomysł organizowania największego turnieju w Polsce. Zawsze marzyło mi się żeby były to zawody, w których uczestniczy ponad 1000 osób - mówi Interii Łukasz Brożek, dyrektor i pomysłodawca turnieju. W pierwszej edycji mistrzostw przedszkoli i szkół wystartowało 1506 szachistów. To była największa impreza w historii polskich szachów. W tym roku ze względu na pandemię jest nas mniej, 600 - dodaje Brożek.



Szachy: rodzice rozemocjonowani

Młodzi szachiści rywalizowali na głównej arenie Spodka, ułożono 300 szachownic. Tam gdzie rywalizowały przedszkolaki gwar był największy, nie da się jednak utrzymać kompletnej ciszy podczas tak gigantycznego turnieju. Startujący zachwyceni, bo czekały na nich również świąteczne paczki. Poziom wysoki, bo oprócz utalentowanych amatorów w zawodach wzięło udział kilkoro mistrzów Polski i Europy w swoich kategoriach wiekowych. - Turniej jest to tyle niezwykły, że zazwyczaj gra się rocznikami a u nas klasami - uśmiech się Brożek.



Rodzice i bliscy oglądali to wszystko z trybun i emocjonowali się równie mocno co ich pociechy. - Impreza jest świetna, syn startuje w niej co roku. Opuścił tylko jedną edycję kiedy był zbyt mały. Lubimy przyjeżdżać do Spodka - mówi Rafał Pawleta ze Szczekocin. Jego syn Mateusz w tym roku zajął dwunaste miejsce wśród chłopców z czwartej klasy.





Szachy: teraz mistrzostwa Europy

Turniej poprzedzał mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i mistrzostwa Europy w szachach szybkich, które w katowickim Spodku będą odbywać się od piątku do niedzieli. W ubiegłym roku organizacja mistrzostw w szachach błyskawicznych musiała zostać przeniesiona do Internetu, teraz uda się ugościć najlepszych intuicyjnych szachistów w Europie. Ma wystartować m.in. Jan Krzysztof Duda.

Mistrzowie katowickiego turnieju



Przedszkola



dziewczęta - Liliana Lechowska (dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT); chłopcy - Oskar Ciupek (Szkoła Podstawowa nr 27 Katowice);



Szkoły podstawowe



klasa I: dziewczęta - Antonia Szczepanek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu); chłopcy - Eryk Ejsymont (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach);



klasa II: dziewczęta - Hanna Babicz (Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach); chłopcy - Artur Szkotak (szkoła podstawowa im. Stanisława Gawlika w Radziechowach);



klasa III: dziewczęta - Blanka Ejsymont (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach); chłopcy - Adam Gibała (Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu);



klasa IV: dziewczęta - Karolina Figa (Szkoła Podstawowa nr 1 w Rybniku); chłopcy - Bruno Przybyś (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie);



klasa V: dziewczęta - Natalia Strzoda (Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich); chłopcy - Włądysław Pyciński (Szkoła Podstawowa nr 11 w Katowicach);



klasa VI: dziewczęta - Irena Pajer (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie); chłopcy - Wiktor Galia (ZSP Biała Nyska);



klasa VII: dziewczęta - Alicja Wojs (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim); chłopcy - Franciszek Bochniak (Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Św. Jadwigi w Przecławiu);



klasa VIII: dziewczęta - Pola Seemann (Szkoła Podstawowa im. A. Bożka w Rydułtowach); chłopcy - Hubert Meers (Szkoła Podstawowa w Zielonkach);



Szkoły ponadpodstawowe



dziewczęta - Irena Hertlein (VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach); chłopcy - Igor Wilk (ZS KSW im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Libiążu).