Szachy. Monika i Bartosz Soćko otrzymali "Hetmany"

Podczas inauguracji szachowych mistrzostw Polski wręczono "Hetmany" - tradycyjne wyróżnienia. Otrzymali je między innymi Monika i Bartosz Soćko.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w środę w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy podczas oficjalnego otwarcia mistrzostw Polski. Gościem ceremonii był Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, posiadający szachowy tytuł kandydata na mistrza w grze klasycznej i korespondencyjnej.

W przesłaniu do uczestników MP premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że cieszy się, iż mimo pandemii najlepsi polscy szachiści znów będą mogli stanąć w szranki.

"Wiem, że nadchodzące dni będą dla państwa niezwykle wyczerpujące, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. Bo rozgrywka szachowa to nie tylko zmaganie dwóch umysłów, to przede wszystkim sportowe współzawodnictwo. Pragnę wyrazić swój olbrzymi podziw dla ogromu pracy, która doprowadziła państwa do tego królewskiego turnieju. To dla mnie ogromny zaszczyt, że organizatorzy zaprosili mnie do objęcia patronatem dzisiejszego święta" - powiedział premier w nagraniu wideo, zaprezentowanym w trakcie uroczystości.

Wskazał, że dla niego szachy są przede wszystkim sztuką patrzenia w przyszłość, zdolnością wyprzedzania faktów, a ponadto szkołą wytrwałości, koncentracji, cierpliwości i pokory.

"Dlatego chciałbym uczestnikom turnieju i wszystkim szachistom w Polsce pogratulować obranej drogi. Drogi trudnej, ale niezwykle wartościowej. (...) Uczestnikom mistrzostw życzę owocnych rozgrywek, trzymam za was kciuki. Niech wygrają najlepsi" - podsumował szef rządu.

Minister Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, który w młodości był szachowym mistrzem Polski w kategorii do lat 10, zaznaczył, iż bardzo się cieszy, że impreza odbędzie się w jego rodzinnej Bydgoszczy, która gościnność ma już w... nazwie.

"+Królewska gra+ to nie zabawa i gra dla najwyższych elit w państwie, jak było w przeszłości. To dziś sport popularny na całym świecie, masowa rozrywka, dziedzina obecna w kulturze. Poprzez takie imprezy jak rozpoczynana dzisiaj pod patronatem premiera wspólnie możemy wiele zrobić dla szachów. Trzymam kciuki za wszystkich 26 uczestników mistrzostw Polski" - wspomniał.

"Hetmany" to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana przez PZSzach. Jej pomysłodawcą był dziennikarz, nieżyjący już były prezes związku Jacek Żemantowski. Pierwsze statuetki wręczono w latach 1996-2000. Dziesięć lat temu reaktywowano tę formę nagradzania. W Bydgoszczy wręczono wyróżnienia za ostatnie dwa lata, gdyż przed rokiem pandemia COVID-19 uniemożliwiła przeprowadzenie uroczystości.

"Hetmanem" dla Trenera Roku za rok 2019 wyróżniono Kamila Mitonia, pracującego z najlepszym polskim szachistą Janem-Krzysztofem Dudą, a za 2020 - Bartosza Soćkę, który jest szkoleniowcem kadry narodowej mężczyzn.

"To bardzo prestiżowa nagroda, jestem wdzięczny, ale chcę podkreślić, że to sukces przede wszystkim drużyny i zawodników. Trener jest mimo wszystko osobą drugorzędną, bo sam nie gra, może się jedynie przyglądać i co najwyżej podpowiedzieć coś przed partią i po partii" - powiedział PAP arcymistrz Soćko, który zagra w bydgoskich mistrzostwach.

"W pierwszej rundzie znów spotykam się z tym samym rywalem co przed rokiem w Warszawie. Nie wiem, czy to dobrze czy źle, bo wówczas przegrałem. Mam nadzieję, że zrewanżuję się Danielowi Sadzikowskiemu za tamtą porażkę" - dodał.

Z kolei arcymistrzyni Monika Soćko, uznana za najlepszą zawodniczkę 2019 roku, przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, bo decyzja o przyznaniu nagród musiała być trudna z uwagi na to, że z powodu pandemii było mniej gry i nie było wielu szans, by się wykazać.

"Ostatnio nie było olimpiady, mistrzostw Europy kobiet. Tym bardziej się cieszę" - nadmieniła.

Wśród wyróżnionych "Hetmanami" znalazł się także dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Marek Cegliński.

W 73. PGNiG Termika Mistrzostwach Polski Kobiet i 78. Lotto Mistrzostwach Polski w szachach wystąpi w Bydgoszczy 10 zawodniczek (turniej kołowy) i 16 zawodników (system pucharowy). Pula nagród jest najwyższa w historii krajowego czempionatu i wynosi 305 tys. złotych. Zwycięzcy otrzymają po 60 tysięcy. Rywalizacja w bydgoskim hotelu Holiday Inn rozpocznie się w czwartek, a zakończy 7 maja.

Przy okazji mistrzostw Poczta Polska przygotowała emisję walorów filatelistycznych - kartę okolicznościową, znaczek personalizowany poświęcony turniejowi oraz datownik, które w środę oficjalnie zaprezentowano.