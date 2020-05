Rosjanin Daniił Dubow pokonał Chińczyka Lirena Dinga 2,5:0,5 w drugim półfinałowym meczu turnieju online w szachach szybkich z cyklu Magnus Carlsen Invitational i jako pierwszy awansował do finału. Jego rywalem będzie Amerykanin Hikaru Nakamura lub organizator imprezy Carlsen.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jelena Sochriakowa spędziła rajskie wakacje na Bali. Jej pobyt przedłużył się przez koronawirusa. Wideo INTERIA.TV

Norweski mistrz świata, który piątkowy mecz z Nakamurą wygrał gładko 3:0, tym razem przegrał 1,5:2,5. Amerykanin zwyciężył w pierwszej partii, a trzy pozostałe zakończyły się remisem. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, więc o awansie do finału zadecyduje trzeci mecz zaplanowany na sobotę.

Reklama

W drugim półfinale Dubow pokonał trzeciego szachistę rankingu FIDE Dinga 2-0. W piątek Rosjanin wygrał dwie pierwsze partie, a w trzeciej padł remis.

W pierwszej fazie turnieju wśród 12 czołowych arcymistrzów świata wystąpił też najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. W siódmej rundzie sensacyjnie pokonał Carlsena, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo nad mistrzem świata. W piątej wygrał także z Dubowem. Ostatecznie zajął jednak 11. pozycję i nie zakwalifikował się do czołowej ósemki.

W fazie pucharowej rozgrywane są czteropartiowe mecze do dwóch zwycięstw w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch. W przypadku remisu 2:2 odbywa się dogrywka w szachach błyskawicznych, tzw. armagedon, w którym białe mają pięć minut, ale muszą wygrać, a czarne - cztery minuty i wystarczy im zremisować, by zostać zwycięzcą.

Finał odbędzie się w dniach 1-3 czerwca.