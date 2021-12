Po 11 partiach obrońca tytułu wygrał 7,5 - 3,5. - Początek meczu był jednak bardzo zacięty, a Rosjanin miał nawet szanse na przełamanie najlepszego szachisty świata - opowiada Mitoń. - Niepomniaszczij słynie z talentu i polotu w grze, ale też słabszej odporności psychicznej. W Dubaju to potwierdził. Kiedy po pięciu remisach przegrał szóstą partię, wszystko się posypało.

- Mecz zorganizowano z wielkim przepychem, ale też perfekcyjnie od strony organizacyjnej - dodaje Mitoń. - Carlsen i Niepomniaszczij byli oddzieleni od publiczności lustrem weneckim. My ich widzieliśmy, oni nas nie. Żeby uniknąć sytuacji jak z legendarnego meczu o mistrzostwo świata między Korcznojem i Karpowem w 1978 roku. Korcznoj oskarżał wtedy Karpowa o to, że wspiera go hipnotyzer Zuchar, który siedząc na trybunach próbował hipnotyzować Korcznoja.

Pokazówki Jana-Krzysztofa Dudy na Expo 2020

- Oczywiście nie siedzieliśmy na trybunach sześciu godzin i nie śledziliśmy całych pojedynków Norwega i Rosjanina od pierwszego do ostatniego ruchu - mówi Mitoń. - Ale Janek i my wszyscy, czyli jego sztab mieliśmy okazję pierwszy raz w życiu zapoznać się z atmosferą tak wielkiego wydarzenia.

Duda ze swoją ekipą był też na wystawie Expo 2020. Odwiedził polski pawilon, gdzie zagrał pokazową partię. Grał też pokazowo na zaproszenie Kuwejtu.

W drugiej połowie przyszłego roku Duda jako pierwszy polski szachista wystąpi w turnieju pretendentów (dokładny termin i miejsce jeszcze nie są znane). Wywalczył prawo startu wygrywając w sierpniu Puchar Świata w Soczi. W półfinale pokonał wtedy Carlesna. Zwycięzca przyszłorocznego turnieju kandydatów zdobędzie prawo rywalizacji o tytuł mistrzowski z Carlesnem zasiadającym na tronie szachowym od 2013 roku.

