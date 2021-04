Szachy. Champions Chess Tour. Poznaliśmy półfinalistów turnieju New in Chess Classic

Magnus Carlsen, Lewon Aronian, Hikaru Nakamura i Szachrijar Mamiedjarow awansowali do półfinału New in Chess Classic, piątego turnieju online Champions Chess Tour.

Tylko rozstawiony z numerem 1 norweski mistrz świata, wicelider cyklu, rywalizujący z trzecim szachistą w tej klasyfikacji Tejmurem Radżabowem z Azerbejdżanu, zapewnił sobie awans po walce w pełnym wymiarze, czyli czterech rewanżowych partiach. Po remisie 2:2 w pierwszym dniu, w środę wygrał białymi drugi pojedynek, trzy pozostałe zremisował, co dało zwycięstwo 2,5:1,5 i awans do czołowej czwórki.

Pozostałym półfinalistom wystarczyły trzy pojedynki. Tylu potrzebował Aronian, by wyeliminować lidera cyklu CCT Amerykanina Wesleya So. Pierwszy mecz wygrał we wtorek 3:1, w rewanżu po dwóch remisach pokonał rywala w trzeciej partii i zwyciężył 2:1.

Podobnie Amerykanin Hikaru Nakamura, który pokonał Wietnamczyka Le Quang Liema, debiutującego w czołowej ósemce w cyklu, 2,5:1,5 i 2:1.

Z kolei najlepszy szachista Azerbejdżanu Szachrijar Mamiedjarow zwyciężył 17-letniego Irańczyka, startującego pod flagą FIDE Alirezę Firouzję 3:1 i w rewanżu 2,5:0,5, wygrywając dwie partie czarnymi.

W czwartek odbędą się pierwsze mecze półfinałowe, w których zmierzą się Carlsen z Aronianem i Nakamura z Mamiedjarowem.

W pierwszej fazie turnieju New in Chess Classic w gronie 16 uczestników wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztod Duda. Z dorobkiem 7 pkt w 15 rundach zajął 13. miejsce i nie zakwalifikował się do fazy pucharowej. Arcymistrz z Wieliczki już w czwartek zaczyna udział w turnieju online organizowanym w chińskim Shenzhen z udziałem czterech młodych zawodników - także Chińczyków Wei Yi i Yangyi Yu oraz Węgra Richarda Rapporta - z pulą nagród 60 tysięcy dolarów (20 tys. dla zwycięzcy).

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów, z sumą nagród 1,5 mln dolarów, składa się z 10 imprez rozgrywanych w kolejnych miesiącach.

W New Chess in Classic pula wynosi 100 tys. dolarów, a zwycięzca otrzyma 30 tys. Szachiści rywalizują w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię. 16 uczestników rozegrało najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywają się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.