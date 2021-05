Szachy. Champions Chess Tour. Magnus Carlsen znów zwycięski

W niedzielę w pojedynku norweskiego mistrza świata i lidera klasyfikacji generalnej cyklu z jej wiceliderem padł remis 2:2. W rewanżu po czterech partiach także nie było rozstrzygnięcia (obaj wygrali po jednej partii białymi, a dwie zakończyły się remisami). W tej sytuacji doszło do dogrywki w pięciominutowych partiach błyskawicznych. Amerykanin wygrał pierwszą czarnymi, w drugiej Norweg mu się zrewanżował. O końcowym sukcesie decydował więc tzw. armagedon.

Białymi grał Carslen i miał pięć minut, by wygrać. So czarnymi figurami musiał zakończyć partię w cztery minuty, ale remis na szachownicy oznaczał jego zwycięstwo w meczu. Lepszym w tej nerwowej rozgrywce okazał się Norweg. To jego drugi z rzędu triumf w trwającym cyklu i pierwsza wygrana w finale z So, po dwóch poprzednich porażkach - w pierwszym (Skilling Open) i trzecim (Opera Euro Rapid) turnieju CCT.

Reklama

W rywalizacji o trzecie miejsce, po remisie 2:2 w pierwszym dniu, w poniedziałek Niepomniaszczi wygrał z Radżabowem obie partie białymi oraz przegrał i zremisował czarnymi. Wynik 2,5:1,5 w rewanżu dał mu miejsce na podium.

Organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów i zakończy się 3 października. Arcymistrzowie rywalizują online w tempie 15 minut plus 10 sekund po każdym ruchu na partię.

W turnieju FTX Crypto Cup 16 uczestników, wśród nich w komplecie czołowa dziesiątka rankingu FIDE w szachach klasycznych, rozegrało w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych w klasyfikacji awansowało do fazy pucharowej, w której odbywały się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe, finał i o 3. miejsce. Pula nagród wynosiła 320 tys. dol.

Cały cykl zakończy się 3 października 2021 i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.