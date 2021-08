Szachy. Champion Chess Tour. Znamy skład półfinałów

W ćwierćfinale Aronian, po wygranej dzień wcześniej 2,5:0,5, pokonał w środę Szachrijara Mamiedjarowa z Azerbejdżanu 2:1. Le wygrał z reprezentantem Francji Alirezą Firouzją 3:1 i 2:0. So, zwycięzca pierwszego i trzeciego turnieju tegorocznego cyklu i lider Chessable Masters po fazie wstępnej, zremisował 2:2 pierwszy mecz z Holendrem Jordenem van Foreestem, by w rewanżu pokonać go 2,5:0,5.

Najdłużej trwała rywalizacja Amerykanina Hikaru Nakamury z Rosjaninem Władisławem Artemiewem. Po remisach 2:2 i 2:2, także dwupartiowa dogrywka tempem 5 minut plus 3 sekundy nie przyniosła rozstrzygnięcia. Ostatecznie o zwycięstwie tego drugiego przesądził tzw. armagedon.

W czwartek odbędą się pierwsze mecze półfinałowe, w których zmierzą się So z Artemiewem oraz Aronian z Le.

Meltwater Champions Chess Tour, czyli organizowana przez Play Magnus Group szachowa Liga Mistrzów (suma nagród 1,5 mln dolarów) składa się z 10 rozgrywanych w kolejnych miesiącach turniejów.

W cyklu CCT szachiści rywalizują online w tempie 15 minut na partię plus 10 sekund po każdym ruchu. W Chessable Masters 16 uczestników rozegrało najpierw w ciągu trzech dni 15 rund systemem każdy z każdym. Ośmiu najlepszych awansowało do fazy pucharowej, w której odbywają się dwudniowe mecze (cztery partie dziennie) - ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał.

Cały cykl zakończy się 3 października i po raz pierwszy w historii wyłoni najlepszego zawodnika sezonu w rywalizacji online.