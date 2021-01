​Szachowy turniej w Wijk aan Zee. Remisy Dudy i Wojtaszka na inaugurację

Jan-Krzysztof Duda zremisował w sobotę z Rosjaninem Andriejem Jesipienko, a Radosław Wojtaszek nie rozstrzygnął pojedynku z Hiszpanem Davidem Antonem Guijarro w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju szachowego w holenderskim Wijk aan Zee.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szpilka o szachach: Fajna rozrywka, odskocznia od treningów (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Na inaugurację wygrali Norweg Magnus Carlsen, Holender Anish Giri i Szwed Nils Grandelius.



Partia grającego czarnymi Dudy z 18-letnim wiceliderem światowego rankingu juniorów zakończyła się najszybciej z wszystkich sobotnich pojedynków, po 30 posunięciach.



"Janek zagrał solidny wariant. Nie nastawialiśmy się do niej specjalnie agresywnie. Czekaliśmy jak podejdzie do partii przeciwnik - czy będzie grał spokojnie czy bardziej ofensywnie. Wybrał spokojną opcję. Remis to normalny wynik w sytuacji, gdy Duda grał czarnymi z młodym, groźnym zawodnikiem, który na pewno będzie piął się w rankingu. Arcymistrzowski remis? Takie też się zdarzają. Dla nas istotne było, żeby normalnie wejść w turniej, bez wpadki. Czeka nas tu jeszcze wiele gier" - skomentował dla PAP trener najlepszego polskiego szachisty arcymistrz Kamil Mitoń, sekundujący mu w Wijk aan Zee.



Z kolei pojedynek Wojtaszka z drugim szachistą Hiszpanii był jednym z najdłuższych tego dnia. Grający czarnymi Anton Guijarro, który przed rokiem wygrał w Wijk aan Zee turniej Tata Steel Challengers i dzięki temu debiutuje teraz w imprezie masters, skutecznie obronił remis po 67 posunięciach w wieżowej końcówce, w której Polak miał piona więcej.



"Jestem zadowolony tylko z niektórych momentów partii, z wyniku nie. Były sytuacje, w których mogłem zagrać o wiele lepiej i postawić przeciwnikowi dużo większe problemy. Graliśmy prawie sześć godzin, a rywal dobrze się bronił. Szkoda, że nie udało mi się wygrać, bo na pewno była szansa" - ocenił swój występ arcymistrz Wojtaszek.



W najciekawszej rywalizacji dnia mistrz świata Magnus Carlsen pokonał białymi po 40 ruchach typowanego na jego następcę najmłodszego uczestnika turnieju, 17-letniego Irańczyka Alirezę Firouzję, występującego pod flagą FIDE. Norweg objął prowadzenie w turnieju wraz z Holendrem Anishem Girim i szwedzkim debiutantem Nilsem Grandeliuszem, którzy także odnieśli zwycięstwa.



W drugiej rundzie w niedzielę Duda zagra białymi z właśnie z Grandeliusem, a Wojtaszek czarnymi z Norwegiem Aryanem Tarim, który na inaugurację przegrał z Girim.



Turniej zakończy się 31 stycznia.





Wyniki pierwszej rundy:



Magnus Carlsen (Norwegia) - Alireza Firouzja (FIDE) 1:0

Andriej Jesipienko (Rosja) - Jan-Krzysztof Duda (Polska) remis

Radosław Wojtaszek (Polska) - David Anton Guijarro (Hiszpania) remis

Pentala Harikrishna (Indie) - Maxime Vachier-Lagrave (Francja) remis

Nils Grandelius (Szwecja) - Alexander Donchenko (Niemcy) 1:0

Fabiano Caruana (USA) - Jorden Van Foreest (Holandia) remis

Anish Giri (Holandia) - Aryan Tari (Norwegia) 1:0