Szachowy turniej w Wijk aan Zee. Remis Dudy z Tarim, porażka Wojtaszka z Caruaną

Jan-Krzysztof Duda zremisował z Norwegiem Aryanem Tarim, a Radosław Wojtaszek przegrał z Amerykaninem Fabiano Caruaną w 9. rundzie prestiżowego turnieju szachowego w holenderskim Wijk aan Zee. Na czele jest trzech arcymistrzów z dorobkiem sześciu punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rajd Dakar. Ze złamanymi nogami dojeżdżał do mety! Hołowczyc wspomina pamiętne Rajdy Dakar (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

We wtorek 22-letni Duda z młodszym o rok Tarim grał czarnymi. Rywalizacja skończyła się po 32 posunięciach.



"Partia, mówiąc w uproszczeniu, strasznie nudna. Przeciwnik zaskoczył mnie rozgałęzieniem w wariancie, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Grałem dość solidnie, miałem minimalnie gorszą pozycję, ale wiele figur się wymieniło i skończyło się wynikiem nierozstrzygniętym. Oczywiście, miałem większe ambicje, ale nie było możliwości przechwycenia inicjatywy, gry o zwycięstwo" - skomentował dla PAP arcymistrz z Wieliczki.



Wojtaszek w pojedynku białymi z Caruaną, wicemistrzem świata i ubiegłorocznym zwycięzcą holenderskiego turnieju, poddał partię po 39 ruchach.



"Gdy się przegrywa, trudno cokolwiek powiedzieć. Po prostu przeciwnik był lepszy. To banał, ale dzisiaj to było widać. Wygrał bardzo zasłużenie, zresztą jedno z posunięć, które zagrał - trzynaste: Gxc3 - to ruch, którego chyba nikt się spodziewał, a jemu to przyszło w normalny sposób. Nie będę tutaj nikogo oszukiwał, łącznie z samym sobą - przeciwnik był dziś zdecydowanie lepszy" - przyznał arcymistrz z Kwidzyna, który przed sześcioma laty na turnieju w Wijk aan Zee wygrał z Amerykaninem.



Caruna, niepokonany w dotychczasowych rundach, dzięki temu zwycięstwu tworzy teraz trzyosobową czołówkę, wraz z Holendrem Anishem Girim (pokonał piątego w światowym rankingu Francuza Maxime'a Vachier-Lagrave) i 17-letnim Alirezą Firouzją. Irańczyk, występujący pod flagą FIDE, stracił samodzielne prowadzenie, remisując z pojedynku najmłodszych uczestników imprezy z rok starszym Rosjaninem Andriejem Jesipienką.



Drugie zwycięstwo w turnieju odniósł mistrza świata Magnus Carlsen, który z dorobkiem pięciu punktów przesunął się na szóste miejsce w klasyfikacji.



W środę w 10. rundzie pozostających bez zwycięstwa Polaków czekają pojedynki z reprezentantami gospodarzy, którzy z kolei nie ponieśli jeszcze porażki. Duda zagra białymi z Jordenem Van Foreestem, który przed rokiem był czwarty w Wijk aan Zee, a Wojtaszek zmierzy się czarnymi z niepokonanym liderem Girim.



Turniej Tata Steel Chess zakończy się w niedzielę.



Wyniki 9. rundy:



Anish Giri (Holandia) - Maxime Vachier-Lagrave (Francja) 1:0

Radosław Wojtaszek (Polska) - Fabiano Caruana (USA) 0:1

Magnus Carlsen (Norwegia) - Nils Grandelius (Szwecja) 1:0

Alireza Firouzja (FIDE) - Andriej Jesipienko (Rosja) remis

David Anton Guijarro (Hiszpania) - Pentala Harikrishna (Indie) remis

Aryan Tari (Norwegia) - Jan-Krzysztof Duda (Polska) remis

Jorden Van Foreest (Holandia) - Alexander Donchenko (Niemcy) remis



Klasyfikacja po 9 rundach:



1. Giri 6,0 pkt

2. Caruana 6,0

3. Firouzja 6,0

4. Jesipienko 5,5

5. Van Foreest 5,5

6. Carlsen 5,0

7. Harikrishna 4,5

8. Grandelius 4,5

9. Duda 3,5

10. Wojtaszek 3,5

11. Tari 3,5

12. Anton Guijarro 3,5

10. Vachier-Lagrave 3,0

14. Donchenko 3,0



Reklama

cegl/ pp/