​Szachowy turniej kandydatów. Lider Niepomniaszczi powiększył przewagę

Rosjanin Jan Niepomniaszczi po wygranej z Chińczykiem Lirenem Dingiem w szóstej rundzie umocnił się na prowadzeniu w szachowym turnieju kandydatów w Jekaterynburgu. Lider powiększył przewagę. Zgromadził 4,5 pkt, o jeden mniej ma Francuz Maxime Vachier-Lagrave.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ukraińscy szachiści znalezieni martwi w Moskwie. Wideo © 2020 Associated Press

Triumfator imprezy będzie przeciwnikiem mistrza świata Magnusa Carlsena w meczu o tytuł.

Reklama

Pierwszy samodzielny lider turnieju 29-letni Niepomniaszczi (numer 4) dzień po dniu wygrał z arcymistrzem z Chin, tym razem z rozstawionym z "dwójką" o dwa lata młodszym Dingiem. Partia zakończyła się najszybciej z poniedziałkowych pojedynków. Jeden z przedstartowych faworytów uznał się za pokonanego po 40 posunięciach oraz trzech godzinach i kwadransie gry.

"Partia bardzo jednostronna. Widać było, że Niepomniaszczi się dobrze przygotował. Liren z kolei pokazał, że jest bez formy. Wybrał jeden ze swoich ulubionych wariantów czarnymi, grał tak jak przeciwko Carlsenowi i innym zawodnikom, ale tym razem szybko postawił złą pozycję. Potem w pewnym momencie Rosjanin +wypuścił+ wygraną, czarne miały drogę do remisu, ale przeoczyły ją i przegrały" - skomentował dla PAP najlepszy polski szachista, arcymistrz Jan-Krzysztof Duda, klasyfikowany na 15. miejscu w rankingu FIDE.

21-letni mistrz Polski z 2018 roku rywalizował z Niepomniaszczim w pierwszej rundzie listopadowego turnieju z cyklu Grand Prix FIDE w Hamburgu i pokonał go 1,5:0,5. Rosjanin w całym cyklu zajął drugie miejsce, co dało mu kwalifikację do turnieju kandydatów. Wygrał jego rodak Aleksander Griszczuk, trzeci był Francuz Maxime Vachier-Lagrave (cała trójka gra w Jekaterynburgu), czwarty Szachrijar Mamiedjarow z Azerbejdżanu, a piąty Duda.

"Niepomniaszczi to zawodnik niestabilny. W ubiegłorocznym turnieju Grand Chess Tour w Chorwacji prowadził na początku z kompletem punktów, ale potem przegrał ważne partie. Na pewno jest to gracz bardzo utalentowany, z dość specyficznym stylem, ponieważ gra szybko, no i dobrze. Był i dalej jest jednym z trudniejszych rywali dla Magnusa, ponieważ Norweg długo nie mógł wygrać z nim klasycznej partii. Ostatecznie pokonał go tylko raz - właśnie latem w Chorwacji" - dodał arcymistrz z Wieliczki.

Niepomniaszczi pozostaje niepokonany w Jekaterynburgu. Czy ma szanse utrzymywać prowadzenie?

"Oczywiście może utrzymać przewagę nad rywalami, może powiększyć ją, ale będzie też walczył pod dużą presją i na pewno będą momenty, gdzie może niekoniecznie przegra, ale będzie miał pozycje na pograniczu przegranej" - ocenił Duda.

Najdłużej w całym turnieju trwała natomiast partia 22-letniego Rosjanina Kiryła Aleksiejenki (8.) z grającym czarnymi 33-letnim Holendrem Anishem Girim (6.). Najmłodszy z uczestników poddał się po 98 posunięciach i ponad siedmiu godzinach gry.

Na pozostałych szachownicach wicelider 29-letni Francuz Maxime Vachier-Lagrave (5.) zremisował czarnymi z rok starszym Chińczykiem Wang Hao (7.), co sprawiło, że lider powiększył nad nim przewagę do całego punktu.

Z kolei faworyt imprezy 27-letni Amerykanin Fabiano Caruana (1.), który walczył z Carlsenem w ostatnim meczu o tytuł, nie rozstrzygnął czarnymi partii z najstarszym w stawce, 36-letnim Griszczukiem (3.). Dla Rosjanina to szósty remis w turnieju. Pozostaje niepokonany obok czołowej dwójki.

Griszczuk już po poprzedniej rundzie mówił, że nie czuje się komfortowo w tym turnieju, jedynej imprezie rangi globalnej rozgrywanej w dobie rozszerzającej się na świecie pandemii koronawirusa.

"Jestem w okropnej formie. W ogóle nie chcę grać w tej sytuacji. Na początku turnieju nie miałem jasnej opinii, ale od kilku dni jestem przekonany, że należy przerwać imprezę, przełożyć. Mogę nawet być całkiem zadowolony ze swojego wyniku tutaj, ale ogólnie to dla mnie bardzo trudne. Nie chcę tu być" - przyznał.

Po sześciu z 14 rund prowadzi Niepomniaszczi - 4,5 pkt, drugi jest Vachier-Lagrave - 3,5, kolejne lokaty zajmują czterej arcymistrzowie z 5-procentowym dorobkiem: Caruana, Giri, Hao i Griszczuk - po 3, a stawkę zamykają Ding i Aleksiejenko - po 2.

Wtorek będzie drugim dniem przerwy w turnieju.

Rywalizacja w hotelu Haytt Regency przy ulicy Borysa Jelcyna, gdzie uczestnicy są także zakwaterowani, toczy się systemem kołowym - dwie rundy każdy z każdym - i zakończy się 3 kwietnia. Kolejne dni wolne po wtorku zaplanowano na 28 marca i 1 kwietnia.

Fundusz nagród wynosi 500 tys. dolarów i jest najwyższy w historii turniejów kandydatów.