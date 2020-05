Szachowy Memoriał Steinitza. Carlsen i Łachno zwycięzcami

Norweg Magnus Carlsen i Rosjanka Kateryna Łachno zostali w niedzielę zwycięzcami Memoriału Steinitza, internetowego turnieju w szachach błyskawicznych. W puli nagród pierwszej indywidualnej imprezy online organizowanej przez FIDE było 30 tysięcy euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Kubot spotyka się z Miss Polski? Wymowna fotografia na instagramie. Wideo INTERIA.TV

W internetowym turnieju upamiętniającym pierwszego mistrza świata w szachach uczestniczyło 10 czołowych arcymistrzów globu i tyle samo renomowanych arcymistrzyń. Rywalizacja toczyła się w tempie trzech minut na partię.

Reklama

Carlsen, 16. niekwestionowany czempion w szachach klasycznych, zgromadził 12 punktów w 18 partiach. W niedzielę udanie finiszował; nie poniósł porażki (po trzy wygrane i remisy), co zdarzyło mu się trzykrotnie w dwóch pierwszych dniach i pewny triumf zapewnił sobie rundę przed zakończeniem.



Norweg, który za zwycięstwo otrzymał 4,5 tys. euro, wyprzedził Rosjan Daniiła Dubowa - 10 pkt i Petera Swidlera - 9,5 oraz Szachrijara Mamiedjarowa z Azerbejdżanu, Amerykanina Jefferya Xionga i Chińczyka Quand Liem Le - po 9.



O zwycięstwie wśród kobiet decydował dodatkowy pojedynek, tzw. armagedon, pomiędzy Łachno i Chinką Tingjie Lei, które w 18 rundach zgromadziły po 12 punktów. Wygrała go czarnymi Rosjanka, najwyżej rozstawiona w turnieju dwukrotna złota medalistka mistrzostw świata w blitzu, i ona zainkasowała trzy tysiące euro.



Trzecie miejsce zajęła Żansaja Abdumalik z Kazachstanu - 11,5 pkt, a kolejne lokaty - byłe mistrzynie świata Rosjanka Aleksandra Kosteniuk - 10,5 i Chinka Tan Zhongyi - 10.



Pula nagród w turnieju mężczyzn wynosiła 18 tys. euro oraz 12 tys. w rywalizacji kobiet. Nowością były ekstra premie za zwycięstwo w każdej partii (100 euro - mężczyźni, 70 - kobiety).



Urodzony 14 maja 1836 roku w Pradze Wilhelm Steinitz był pierwszym oficjalnym mistrzem świata. Tytuł uzyskał w 1886 r., kiedy to pokonał Johannesa Zukertorta, a stracił w 1894 na rzecz Emmanuela Laskera.

Zdjęcie Magnus Carlsen / AFP