Świetny start Polaków w ME, a w naszej ekipie zabrakło wielkich gwiazd

Polska z mistrzostw Europy w sprincie kajakowym , jakie odbywały się w Szeged, zdobyła aż 14 medali. Złożyły się na to trzy złote, dziesięć srebrnych i jeden brązowy medal. To dało im drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Po raz ostatni byli w najlepszej trójce tej imprezy w 2005 roku.

Świetny wynik Polski i to bez wielkich gwiazd

Wynik Biało-Czerwonych jest tym cenniejszy, że w Szeged zabrakło naszych najlepszych kajakarek, które przygotowuję się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zabrakło, m.in. Karoliny Nai, Anny Puławskiej i Dominiki Putto, które we włoskim Livingo rozpoczęły już przygotowania do igrzysk.