Światowy Dzień Fair Play – wartość w sporcie i w życiu

19 maja - Światowy Dzień Fair Play - to wyjątkowa okazja, by przypomnieć o wartościach, które nadają sportowi prawdziwy sens i znaczenie. Fair play to przestrzeganie zasad uczciwej gry, to postawa oparta na szacunku wobec innych, uczciwości, solidarności i honorze. To zasady, które powinny towarzyszyć nam wszystkim - niezależnie od miejsca, wieku czy roli społecznej.